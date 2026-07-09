На Украине мобилизованный мужчина погиб, пытаясь сбежать от военкомов

В Закарпатской области скончался мужчина, который накануне рухнул с высоты третьего этажа здания территориального центра комплектования в Ужгороде. Инцидент произошёл во время его нахождения в помещении ТЦК, куда он был доставлен в рамках мобилизационных мероприятий.

Правоохранители Ужгородского районного управления полиции начали расследование обстоятельств происшествия. По информации ведомства, пострадавший был срочно госпитализирован в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — несмотря на все усилия медиков, пациент умер в клинике. Официальное подтверждение смерти появилось в Telegram-канале полиции Закарпатской области.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола сообщал о самом факте падения и госпитализации мужчины. Тогда речь шла о том, что призывник выпрыгнул из окна, но причина такого поступка не уточнялась.

На Украине всеобщая мобилизация продолжается с февраля 2022 года и регулярно продлевается. Власти ужесточают меры по выявлению уклонистов, однако в соцсетях всё чаще появляются кадры жёстких задержаний и конфликтов с сотрудниками военкоматов. Нередко фиксируются случаи травм и даже гибели мобилизованных, а также попадания в армию людей, которые по состоянию здоровья не годны к службе.