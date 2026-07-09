Подозреваемого в убийстве трёх человек в Таганроге задержали

Подозреваемого в убийстве двух женщин и мужчины в Таганроге задержали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемого доставляют в следственное управление СК России по Ростовской области.

Ранее суд заключил под стражу 32-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в убийстве своей малолетней дочери.