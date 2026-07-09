Во Владивостоке увеличили срок совершившим групповое изнасилование иностранцам

Суд в Приморском крае ужесточил наказание трем иностранным гражданам, изнасиловавшим девушку в районе бухты Лазурной во Владивостоке, до восьми лет шести месяцев лишения свободы каждому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Сегодня Приморским краевым судом рассмотрено апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении трех иностранных граждан, посягнувших на половую свободу девушки в районе пляжа бухты Лазурная <…> Чрезмерно мягкое наказание послужило поводом к очередному оспариванию приговора прокурором в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора в связи с несправедливостью приговора, наказание в отношении каждого из фигурантов уголовного дела усилено до 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что попытки усилить наказание предпринимались несколько раз. Сейчас приговор вступил в законную силу.

Ранее ТАСС сообщал, что 15 июня 2024 года в районе пляжа бухты Лазурная во Владивостоке трое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, напали на 22-летнюю девушку. Они применили насилие и угрозы убийством, после чего совершили преступление.