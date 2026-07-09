Передано в суд дело хирурга, у которой на пластической операции погибла пациентка

Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летней женщины-врача, совершившей операцию без лицензии. В результате этого погибла пациентка.

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Как сообщал ранее «МК», ЧП произошло в апреле в салоне красоты на Краснопролетарской улице. В помещении, не предназначенном для проведения операций, врач предложила пациентке провести операцию по подтяжке кожи рук. Она ввела 39-летней женщине обезболивающий препарат, и та скончалась от острой интоксикации.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, женщина не имела лицензии на осуществление операции по специальности «пластическая хирургия». Она закончила курсы повышения квалификации лишь по дополнительной программе «косметология». Дело передано в суд — женщине предъявлено обвинение в осуществлении незаконной медицинской деятельности, повлекшей смерть человека.