Суд заочно приговорил иноагента Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Хорошевский суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом) к пяти годам шести месяцам колонии общего режима заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности нежелательной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Пономареву наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным. Срок наказания исчислять с момента экстрадиции Пономарева или его задержания на территории РФ", - огласила судья текст приговора. Кроме того, суд запретил ему администрировать сайты на срок девять лет.

Ранее гособвинитель попросил приговорить правозащитника к шести годам пяти месяцам колонии заочно.

Основанием для уголовного преследования правозащитника послужила его деятельность, связанная с руководством "Институтом Андрея Сахарова" (организация признана в РФ нежелательной), и отсутствие маркировки иноагента в его постах в социальных сетях.

В настоящий момент Пономарев проживает за пределами России, он арестован заочно.

Пономарев был признан иноагентом в декабре 2020 года. Годом ранее движение "За права человека", которое возглавлял правозащитник, было также внесено в реестр иноагентов и ликвидировано Верховным судом. Поводом стали нарушения устава организации, а также многочисленные штрафы со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иностранных агентах.