Москвичку заставили уйти из дома и обокрали квартиру на 1,4 млн руб.

Полицейские Северо-Западного административного округа столицы раскрыли квартирную кражу, совершенную по схеме психологического давления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Злоумышленники по телефону запугали 24-летнюю девушку, убедив еe, что она якобы причастна к финансированию незаконной деятельности. В состоянии стресса девушка впустила в дом неизвестного, передала ключи и покинула квартиру», – сказали в ведомстве.

Отец девушки пришел домой и увидел, что сейф взломан. Из квартиры исчезли деньги, часы и драгоценности на сумму более 1,4 млн руб.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Московской области. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), фигурант находится под подпиской о невыезде. Часть похищенного удалось изъять.