Гибель предполагаемой исполнительницы покушения на предпринимателя Вадима Ермолаева подрывает доверие западных партнеров к способности украинских властей бороться с организованной преступностью, отмечает Financial Times.

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Смерть гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева, может вызвать серьезные вопросы к украинским властям со стороны Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Ранее под Киевом обнаружили тело женщины, а позже задержали подозреваемых в ее убийстве – сотрудника военной разведки и бывшего силовика.

«Обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, вероятно, вызовут неудобные вопросы к Киеву – не в последнюю очередь из-за его усилий убедить партнеров в ЕС, что он пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления вступить в блок», – пишет британское издание.

Ранее Guardian отмечала, что инцидент может дорого обойтись украинской стороне.

Само покушение на Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате взрыва предприниматель пострадал, однако местная прокуратура не стала квалифицировать случившееся как теракт. По данным газеты Figaro, следователи считают приоритетной версией причастность СБУ.

Что известно об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Украинские силовики задержали сотрудника военной разведки по подозрению в убийстве Березовской.

Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.