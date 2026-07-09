Студентку театрального вуза травмировало упавшим из окна манекеном

Четверокурсница театрального института им. Щукина, расположенного в Большом Николопесковском переулке, получила нелепую травму из-за падения манекена со второго этажа. 22-летнюю девушку госпитализировали.

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Как выяснил «МК», в среду около 17.00 пострадавшая в компании других студентов стояла возле входа в институт, ожидая прибытия абитуриентов. Их хотели встретить празднично — поприветствовать и облить шампанским со второго этажа. Для этого студенты распахнули окно.

К несчастью, на подоконнике стоял полуманекен (торс, голова и руки). Он порыва ветра он вывалился и упал на стоявшую внизу четверокурсницу, при этом торс ударил девушку по носу. Открылось сильное кровотечение, которое смогли остановить лишь в больнице. Оказалось, что у пациентки сломан нос.

В лечебном учреждении пострадавшая пробудет еще некоторое время. Никаких претензий девушка не имеет, однако ребятам, которые находились возле окна, пришлось писать объяснения.