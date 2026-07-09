Россиянка помогала спецслужбам Украины готовить теракт из-за романа с куратором

Россиянка помогала украинским спецслужбам готовить теракт в Москве из-за романа с куратором. Как сообщает aif.ru, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, 25-летнюю девушку завербовали в 2024 году через мессенджер. Куратор поддерживал с ней личное общение и обещал продолжить отношения после выполнения поручений.

По версии следователей, в марте 2026 года девушка арендовала квартиру рядом с домом, где жил высокопоставленный военнослужащий Минобороны РФ, который стал целью готовящегося теракта. Кроме того, подозреваемая приобрела средства маскировки и вещи для предполагаемого исполнителя, который должен был находиться в арендованной квартире.

Фигурантку задержали и заключили под стражу. Она признала вину. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, проводится проверка в рамках статьи о госизмене.

ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов в России

Напомним, что 9 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Сообщалось, что россиянку завербовали для разведки и местонахождения «объектов террористических устремлений противника в Москве и Санкт-Петербурге».