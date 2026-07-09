Расследование дела против экс-руководства Промсвязьбанка завершили

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ПАО "Промсвязьбанк" и их соучастников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а также 29 соучастников их преступной деятельности. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал организованную преступную группу с целью хищения земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга. Для реализации преступного умысла он привлек шесть соучастников, приискавших фиктивные документы о нахождении на указанных участках якобы объектов капитального строительства. После этого фигуранты обратились в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с заявлениями о выкупе земельных участков без проведения аукциона, однако довести задуманное до конца им не удалось в связи с выявленными надзорным органом нарушениями.

Также, по версии следствия, в 2017 году Дмитрий Ананьев создал организованную преступную группу для хищения принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк" денег. Преступный план предусматривал выдачу кредитов иностранным организациям, не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности.

Данные кредиты переводились на счета подконтрольных злоумышленникам компаний, находящихся за рубежом. Общий объем кредитования составил около 4,5 млрд рублей, часть из которых впоследствии была легализована путем совершения финансовых операций по фиктивным сделкам.

В ходе следствия установлено, что в 2017 году Дмитрий и Алексей Ананьевы создали организованную преступную группу с целью хищения принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк" денежных средств путем их растраты. Преступный план предусматривал совершение от имени финансового учреждения сделок по покупке неликвидных ценных бумаг компаний, подконтрольных Ананьевым. В результате незаконных действий 14 декабря 2017 года банк совершил указанные сделки на сумму 87,4 млрд рублей путем перечисления денежных средств на зарубежные расчетные счета.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, в 2015 году Алексей Ананьев оказал содействие президенту акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталию Вавилину при кредитовании подконтрольных компаний на общую сумму свыше 775 млн рублей. Впоследствии указанные кредиты не были возвращены, а Вавилин признан судом виновным в злоупотреблении полномочиями.