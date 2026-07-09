Экс-полицейский убил троих родственников супруги во время раздела имущества

В Таганроге расследуется жестокое тройное убийство, совершённое бывшим сотрудником полиции. По информации РЕН ТВ, преступление произошло на почве имущественного спора в период бракоразводного процесса. Подозреваемый расправился с тремя родственниками своей супруги. Он нанёс смертельные ножевые ранения тестю, а затем застрелил из ружья «Сайга» мать и бабушку бывшей жены.

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По предварительным данным, конфликт между экс-полицейским и семьёй супруги назревал давно и достиг пика именно в момент раздела совместно нажитого имущества. После ссоры мужчина применил холодное оружие против отца жены, а когда на шум прибежали две женщины — мать и бабушка бывшей супруги, — он переключился на огнестрельное оружие. От полученных ранений все трое скончались на месте происшествия.

Сразу после совершения преступления убийца сел в автомобиль и скрылся с места трагедии в неизвестном направлении. По данным источника, вместе с ним в машине находился его отец. Правоохранительные органы незамедлительно ввели план «Перехват» и начали розыск беглецов по всему Ростовской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают соседей и возможных свидетелей. По факту убийства трёх человек возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.