В Подмосковье мужчина до смерти забил пьяного матерщинника на детской площадке

Мужчина до смерти забил пьяницу, матерившегося на детской площадке в подмосковном Дедовске (Истринский городской округ).

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Как стало известно «МК», инцидент произошел 3 июля. 22-летний парень сделал замечание 58-летнему мужчине, который нецензурно ругался на детской площадке. Кроме того, он был нетрезв. Между ними завязалась драка, в ходе которой молодой человек ударил оппонента в лицо. Тот упал и ударился головой об асфальт. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.