В парке Уссурийска ищут двух утонувших в искусственном водоеме девушек

Спасатели МЧС России ведут поиски двух девушек в парке отдыха и спорта в Уссурийске. Ранее была получена информация о том, что они могли утонуть в искусственном водоеме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Спасатели МЧС России проводят поиски, предположительно, утонувших девушек в Уссурийском округе. Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.

Третью девушку - 2006 года рождения - удалось спасти сотрудникам парка, ее передали бригаде скорой медицинской помощи.