В Туве нашли тело второй пропавшей девочки

Обнаружено тело, которое может принадлежать второй пропавшей в Кызыле девочке. Об этом со ссылкой на управление Следственного комитета России по региону пишет газета «Известия».

«В результате поисковых мероприятий у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района обнаружено тело предположительно второй девочки», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, на место выдвинулись следователи и криминалисты. Они проведут осмотр и все необходимые процедуры.

В Туве нашли тело одной из пропавших 13-летних девочек

При этом начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Луиза Намчыл сообщила, что тела двух пропавших в Кызыле девочек нашли далеко друг от друга — на расстоянии около 60 км. А министр внутренних дел Тувы генерал-майор полиции Юрий Завьялов попросил всех воздержаться от эмоциональных комментариев, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что тело одной из девочек нашли на берегу реки Енисей в районе Сукпак Кызылского района.

Школьницы исчезли вечером 1 июля — они ушли по направлению к реке Енисей и не вернулись. На берегу были обнаружены их телефоны и обувь. В поисках детей было задействовано более тысячи человек. Руководитель следственного управления СК по Туве Константин Столбин сообщил, что рассматриваются три основные версии пропажи девочек: несчастный случай на воде, криминальный след или суицид.