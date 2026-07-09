Россиянка избила детей во дворе жилого дома

Жители одного из жилых комплексов на Червишевском тракте в Тюмени стали свидетелями шокирующего инцидента: прямо на детской площадке взрослая женщина нанесла побои двум малолетним детям. Произошедшее попало на видеозапись, которой соседи пострадавших поделились с корреспондентом URA.RU.

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Инцидент произошел днем, когда на площадке играли дети. По словам матери одного из пострадавших мальчиков, конфликт начала женщина, которая находилась там вместе со своим сыном. Вместо того чтобы пресекать агрессию, она, напротив, провоцировала детей на драку. Местная жительница сообщила: «Взрослая женщина на нашей площадке нанесла побои двум детям 8 и 9 лет. Ее сын гонялся за всеми, а та женщина подначивала детей, говорила: "пни того парня". Мать пострадавшего ребенка добавила: Тут же она сама нанесла удар ногой мальчику, потом ударила моего сына два раза по щеке».

Жильцы дома утверждают, что располагают продолжительной видеозаписью, которая документирует весь ход событий. По словам очевидцев, женщина не вмешивалась в конфликт, чтобы защитить детей, а вела себя агрессивно и, как отмечают свидетели, «наслаждалась процессом», наблюдая за происходящим с явным удовольствием. На кадрах видно, как ребенок пытается уклониться от ударов, однако нападавшая продолжает наносить удары ногами и руками по телу и голове несовершеннолетних.

Инцидент вызвал негодование среди жильцов дома. Соседи выражают крайнюю обеспокоенность тем, что подобное поведение взрослого человека осталось безнаказанным на протяжении длительного времени. После того как видео начало распространяться в мессенджерах, мать одного из пострадавших обратилась в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. В своем обращении она требует привлечь нападавшую к ответственности за жестокое обращение с детьми и публичное насилие.

Пока официальных комментариев от городских властей или полиции по данному делу не поступало.