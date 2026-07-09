В Аравийском море найдены обломки пропавшего Boeing 737-400

Обломки грузового самолета Boeing 737-400, пропавшего у побережья Пакистана, были обнаружены 9 июля, сообщило управление аэропортов страны. Поиски в Аравийском море продолжались около 12 часов, к ним привлекались военно-морские и гражданские службы, передает Independent.

Отставной контр-адмирал Фейсал Шах, комментируя операцию, отметил, что основные фрагменты находятся на глубине около 3 тысяч метров, что серьезно затрудняет их извлечение. Кроме того, подводные течения могут уносить обломки от места падения.

Ранее, 8 июля, стало известно, что самолет, принадлежащий пакистанской авиакомпании K2 Airways, перестал выходить на связь над Аравийским морем. На борту находились пять членов экипажа. Как сообщали в авиакомпании, пилот успел доложить о неполадках с навигационным оборудованием и запросил содействие у диспетчерской службы.

Грузовой самолет авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем

7 июля сообщалось, что в аэропорту Бишкека «Манас» произошел инцидент с самолетом авиакомпании TezJet, который следовал рейсом из столицы Киргизии в Ош. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна сломалось заднее шасси, из-за чего лайнер накренился и задел крылом полосу. На борту находился 181 пассажир, пилоты приняли решение остановить разгон и не взлетать. В результате происшествия на ВПП разлился авиакеросин, на место прибыли пожарные расчеты.