Найдено тело мальчика, унесенного течением реки Иркут во время сплава

Спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика, которого унесло течением реки Иркут во время туристического сплава в Иркутской области. Поисковая операция в Шелеховском районе продолжалась семь дней. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел неделю назад в ходе массового сплава, в котором участвовали 49 человек. Во время остановки на отдых двое детей — мальчик и восьмилетняя девочка — зашли в воду, где их подхватило сильное течение. Очевидцы попытались спасти ребят.

Девочку удалось вытащить на берег, однако мальчика спасти не удалось. Двое мужчин, бросившихся в воду на помощь, также оказались в опасности — тело одного из них было найдено ранее, поиски второго участника спасения продолжаются, говорится в публикации.

Семья мальчика ежегодно практиковала подобные сплавы, и ребенок, по словам близких, хорошо умел держаться на воде. В этот раз он отправился в поход вместе с матерью. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Организатора сплава задержали, ему избрали запрет определенных действий.