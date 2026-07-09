В Туве нашли тело одной из пропавших 13-летних девочек

Обнаружено тело, предположительно, одной из двух пропавших в Кызыле девочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Туве.

Тело нашли на берегу реки Енисей в районе Сукпак Кызылского района. На место происшествия направили следственно-оперативную группу, после чего следователи проведут опознание.

Напомним, что две 13-летние девочки вышли из дома в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись. Их телефоны нашли на берегу Енисея. Известно, что ранее дети не убегали. Спасатели ведут обследование акватории и прибрежной зоны реки вниз по течению от места происшествия.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.