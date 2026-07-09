СК: в зоне поисков двух пропавших в Туве девочек обнаружено тело

В Туве, предположительно, обнаружили тело одной из двух пропавших девочек. Об этом сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону. "В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о том, что в реке Енисей в районе села Сукпак Кызылского района обнаружено тело", - говорится в публикации. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа. Будут проведены необходимые следственные действия по опознанию. Накануне во время поисковой операции был найден тапок одной из девочек. Предмет обнаружили на берегу Енисея, в 22 километрах от Кызыла. Родственники подтвердили, что обувь принадлежит ребенку. Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле в среду вечером. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Не исключается, что они могли уйти под воду. Сейчас следователи отрабатывают все версии. Спасателям удалось найти обувь одной из девочек два дня назад. Помимо этого, обнаружили их телефоны. Сейчас в поисках задействованы не только волонтеры, но и водолазы, а также беспилотники и специалисты ГИМС.