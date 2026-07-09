ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт в отношении офицера МО РФ

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и допроса 25-летней девушки, подозреваемой в подготовке теракта против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. На видео запечатлен момент задержания подозреваемой во время прогулки с собакой. После этого ее доставили в подразделение ФСБ, где, по данным ведомства, она признала вину и рассказала об обстоятельствах подготовки будущего теракта. В ФСБ сообщили, что предотвратили теракт, который, по версии следствия, готовился украинскими спецслужбами в Москве. По данным ведомства, в 2024 году девушку завербовали через мессенджер WhatsApp для наблюдения за высокопоставленными российскими военными в Москве и Санкт-Петербурге. Следствие выяснило, что украинский куратор поддерживал с ней романтическое общение, обещая продолжить отношения после выполнения задач. По информации ФСБ, в марте 2026 года подозреваемая арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем одного из офицеров Минобороны. Видеосигнал, как утверждают в ведомстве, передавался на Украину. Кроме того, по версии следствия, в квартире хранились средства маскировки и продукты питания для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть в Россию после ее выезда на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли средства наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской с украинским куратором. В ведомстве сообщили, что фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Кроме того, следствие документирует признаки преступления, предусмотренного статьей о государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напомнили, что санкции по указанным статьям предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного. Также в ведомстве предупредили, что, по их данным, украинские спецслужбы используют арендованное жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России.