ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов в России

В Москве предотвращён теракт, планировавшийся киевским режимом против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. Об этом сообщила ФСБ России.

По данным ведомства, украинские спецслужбы и их западные кураторы пытались организовать серию беспрецедентных атак с помощью беспилотников, включая удары по военным объектам в Москве и Санкт-Петербурге.

Была задержана россиянка 2001 года рождения. Украинские спецслужбы завербовали её в 2024 году через мессенджер. Её задачей был сбор информации о местах дислокации и возможных целях для ударов. В ходе следствия изъяты средства наблюдения, маскировочные предметы и смартфоны с перепиской с куратором. Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием, заключена под стражу.

ФСБ предотвратила двойной теракт против правоохранительных органов в российском городе

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, который по заданию СБУ вёл визуальное наблюдение и видеосъёмку автомобилей российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.