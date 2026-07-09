«Подарок от бабули»: москвичка отдала аферистам все деньги в коробке

Жительница Москвы передала телефонным мошенникам через курьера деньги в коробке из-под конфет с подписью «Подарок от бабули», следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Злоумышленники убедили женщину, что её счета в опасности, и потребовали передать наличные для «спасения» средств.

По данным дела, мошенник представился сотрудником Социального фонда и сообщил о перерасчёте пенсионных выплат. Затем с женщиной связался его подельник, якобы из Росфинмониторинга, который заявил, что её личный кабинет на «Госуслугах» и банковские счета взломаны. Убедив, что только так можно спасти деньги, они потребовали снять все средства и передать их курьеру.

Позже женщине позвонил ещё один неизвестный, показавший удостоверение сотрудника ФСБ, что окончательно развеяло её сомнения. Доверившись, она упаковала все снятые деньги в коробку из-под конфет, оставила надпись «Подарок от бабули» и передала свёрток курьеру, прибывшему за «ценным грузом».

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сумма ущерба устанавливается. В судебных материалах отмечается, что злоумышленники действовали по классической схеме, используя легенду о взломе счетов и спасении средств через ЦБ.

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Схема с «безопасными счетами» — одна из самых распространённых в России. Мошенники часто представляются сотрудниками силовых и финансовых структур, чтобы убедить жертву перевести деньги. Гражданам рекомендуют проверять информацию через официальные номера и не передавать наличные незнакомцам. Полиция напоминает, что госструктуры никогда не звонят с требованиями перевода средств.