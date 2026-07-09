В Дагестане из-за сильных ливней объявили режим ЧС

Администрация Гергебильского района Дагестана объявила о введении режима ЧС. Причиной такого шага стали резко ухудшившиеся погодные условия и подъем уровня воды, сообщается в канале муниципалитета.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела экстренное заседание и единогласно приняла решение о вводе особого положения. Соответствующий документ подписал глава района Магомедали Тагиров.

Подтопления затронули сразу несколько сельских поселений, и вода продолжает прибывать. Чиновники призвали местных жителей не терять бдительности и соблюдать меры предосторожности.

На республику обрушились обильные осадки 7 и 8 июля. В результате во многих населенных пунктах произошли подтопления, размывы дорожного полотна и перебои с подачей электричества.