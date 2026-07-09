Пожар на предприятии в Ставропольском крае усилился

Огонь на промышленном объекте в хуторе Вязники Ставропольского края добрался до резервуаров с горючими материалами.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, к месту происшествия стягиваются дополнительные пожарные расчёты.

«В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения», — написал Владимиров.

Губернатор отметил, что находится на постоянной связи с главой округа и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.