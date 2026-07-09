Краснокнижный улов довел пенсионера до суда

В Комсомольском районе Хабаровского края завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

© Московский Комсомолец

По данным ведомства, у пенсионера обнаружили и изъяли семь килограммов осетра, занесенного в Красную книгу. Как установили следователи, мужчина хранил рыбу для личного потребления.

После завершения расследования материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Изъятую осетрину по решению суда уничтожат.