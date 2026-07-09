Подросток устроил нападение в гимназии в Баварии

16-летний подросток, совершивший нападение в гимназии баварского города Шонгау, испытывал психические проблемы и находится в следственном изоляторе, сообщил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

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— Расследование продолжается, преступник находится в следственном изоляторе…Мы продолжаем исходить из того, что речь идет о чрезвычайной ситуации, связанной с психическим расстройством, — сказал Добриндт.

По данным властей, имела место попытка массового убийства. Подозреваемый — бывший ученик гимназии, ранее проходил лечение у психиатра. Он произвел выстрел, но никого не задел, затем оружие дало сбой, и он напал на людей с ножом. Две 13-летние девочки получили тяжелые ранения, но их жизни ничего не угрожает. Учителям и полиции удалось обезвредить злоумышленника. Добриндт отметил, что раненые девочки стали случайными жертвами, передает ТАСС.

В начале весны взрыв произошел в еврейской школе в Амстердаме. Полиция и пожарные сразу прибыли на место происшествия. По словам мэра города Фемке Халсемы, взрыв вызвал «незначительный» ущерб. Глава Амстердама отметил, что полиция рассматривает произошедшее как целенаправленное нападение на еврейскую общину.