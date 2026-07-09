Число погибших при землетрясении в Венесуэле еще выросло

В результате серии разрушительных землетрясений в Венесуэле, произошедших в конце июня, число погибших возросло до 3811 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его данным, также зарегистрировано 16 740 раненых и 6 462 спасенных.

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В конце июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались не только в Каракасе, но и в других регионах страны, что привело к значительным разрушениям жилых домов и инфраструктуры.

После катастрофы власти страны начали масштабную проверку состояния зданий и организовали временное размещение для жителей, оставшихся без крова.

Местные службы продолжают работу по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

В ответ на кризис Венесуэла выразила благодарность России за предоставленную гуманитарную помощь. Спикер Родригес подчеркнул важность международной солидарности в трудные времена и призвал к продолжению поддержки для восстановления страны после трагедии.