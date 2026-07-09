Гособвинение считает необходимым возобновить судебное разбирательство по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, из ответа ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России следует, что Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии.

"Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки не установлено", - отметил представитель правоохранительных органов.

В связи с этим государственное обвинение попросило Гагаринский суд Москвы вынести постановление о возобновлении судебного процесса.

Напомним, уголовное преследование Валерии Чекалиной связано с обвинениями в совершении экономических преступлений.

Стало известно о планах переезда больной раком Лерчек

В марте этого года суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за ее тяжелой болезни. Тогда стало известно, что состояние здоровья блогера ухудшилось на фоне борьбы с раком желудка четвертой стадии.