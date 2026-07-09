Херш сообщил об утечке радиации на ядерных объектах Ирана

Журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге материал со ссылкой на источники, близкие к разведкам США и Израиля. По его данным, разрушение контейнеров привело к гибели двух иранских специалистов.

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Журналист утверждает, что загрязнению подверглись подземные объекты в Фордо и Исфахане. Третий объект в Натанзе якобы не пострадал. Источники в Вашингтоне считают это серьезным ударом по ядерной программе Тегерана.

Однако один из собеседников уточнил, что загрязненный уран не является оружием. Израильский источник категорически отверг эти оценки, назвав их дезинформацией. По его словам, даже если тоннели обрушены, материал можно извлечь.

Иран продолжает перемещать контейнеры с обогащенным ураном в другие районы. Информация о радиационной аварии появилась на фоне нового витка эскалации между США и Ираном.