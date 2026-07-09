В Иране заявили о взрывах в аэропорту Ираншахра

Взрывы слышны на взлетно-посадочной полосе и в здании аэропорта иранского города Ираншахр, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

Отмечается, что после взрывов над зданием авиагавани видно облако дыма. Других подробностей не приводится.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о дополнительных ударах по объектам в исламской республике с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Бендер-Аббас, Джаск, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.