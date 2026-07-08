Появились новые версии пропажи Героя России Асылханова

В Кемеровской области продолжаются поиски ветерана СВО, Героя России Алексея Асылханова. Эксперты постоянно выдвигают новые версии о его местонахождении, пишет портал News.ru.

Журналисты напомнили, что молодого мужчину последний раз видели 3 апреля. В июне в базе МВД появилось сообщение о том, что 23-летний герой спецоперации числится пропавшим без вести.

В ходе поисков были выдвинуты версии о том, что Асылханов ушел на фронт, похищен с целью получения выкупа, убит неизвестными злоумышленниками, внезапно потерял память и уехал в другой регион.

Подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников предположил, что Герой России, получивший медали «За отвагу» и «За боевые отличия» из рук президента РФ Владимира Путина, мог находиться под пристальным вниманием СБУ.

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По его мнению, украинские спецслужбы могли «охотиться» на Асылханова, с тем, чтобы похитить его и вывезти за пределы России. Он добавил, что подобная практика существует у многих силовых ведомств мира.

Эксперт заметил, что сложно давать прогнозы о судьбе мужчины — его могли как убить, так и оставить в живых, чтобы потом обменять на военнослужащего, попавшего в плен к российским бойцам.

Адвокат Даниил Лунев отметил, в свою очередь, что пропажа Асылханова скорее связана с криминалом, злоумышленники могли заинтересоваться его активами и наградами. Он добавил, что сталкивался с такими случаями в своей практике.