СК показал кадры с подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске

Следственный комитет показал кадры с задержанной по подозрению в убийстве своей пятилетней дочери в Ачинске. На допросе женщина полностью признала вину.

Тело ребенка нашли 5 июля на насыпи у железнодорожных путей. На допросе задержанная рассказала, что убила дочь из-за неприязненных отношений, в том числе с мужем. Она вывела ребенка в безлюдное место под предлогом похода в магазин и задушила.

Женщину поместят в изолятор временного содержания.