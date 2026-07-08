Девочка упала на доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве

Девочка скатилась с горки на доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве. Позже в резервуаре под пластиковыми шариками нашли также осколки посуды. Об этом в среду, 8 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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По имеющимся данным, восьмилетняя именинница получила травму руки. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, которые обработали ей рану на месте. Полиции предстоит установить, как опасные предметы попали в детскую зону и кто из персонала ресторана несет ответственность за несоблюдение правил безопасности, говорится в публикации.

Другой случай произошел летом 2025 года, когда женщина во время спуска с водной горки в аквапарке на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге влетела в семилетнего мальчика, после чего тот попал в реанимацию с разрывом печени .