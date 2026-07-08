Пляж в Калининградской области оказался разрушен из-за самого мощного за последние 50 лет шторма — волны высотой до пяти метров снесли прибрежные кафе. Об этом в среду, 8 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.

Больше всего повреждений наблюдается на побережье Зеленоградска — там смыло несколько зданий. Некоторые из кафе даже не успели открыться к туристическому сезону. В столице региона из-за ветра падают деревья, повреждены линии электропередачи.

Непогода пришла в область 8 июля. Порывы западного и северо-западного ветра местами достигают 34 метров в секунду, а высота волн в Балтийском море — до пяти метров. Накануне власти ввели режим повышенной готовности, экстренные службы переведены на усиленный режим работы, уточнили в публикации.

5 июля ураганный ветер также снес крышу школы № 7 в городе Петров Вал в Волгоградской области. Пострадавших в результате произошедшего нет — сейчас дети отдыхают на летних каникулах.

Кроме того, до этого град повредил самолет авиакомпании «Россия» и сорвал рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Множественные вмятины получили капоты двигателей Airbus A320.