Суд удовлетворил многомиллиардный иск к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам «Роснано»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Роснано» к бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus. Об этом сообщает «Интерфакс».

В иске идет речь о взыскании убытков, причиненных недобросовестными и неразумными действиями лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта с 2011-го по 2020 год. Ответчиками по нему являлись Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселев, Андрей Малышев и Сергей Калюжный.

«Иск удовлетворен ко всем, кроме Трапезникова», — уточнили в пресс-службе инстанции.

По данным журналистов, под обеспечительные меры в виде ареста попали денежные средства 13 человек, включая Чубайса.

Госкорпорацию «Роснано», которая позднее была преобразована в АО со стопроцентной долей государства, создали в 2007 году в целях развития нанотехнологий. С 2008 по 2020 год ее возглавлял Анатолий Чубайс. После его ухода компанию передали под управление ВЭБ.РФ. Тогда же был поднят вопрос об имеющихся долгах и убытках.

Уехавший из страны в 2022 году Чубайс, утверждая, что общая сумма претензий к экс-топ-менеджерам превысила 25 миллиардов рублей, ранее заявил, что обвинения в их адрес необснованны.