Бывший инкассатор надел старую форму и вынес из банка миллионы рублей

В Великобритании суд приговорил к тюремному заключению 40-летнего Квабена Кисси, который совершил дерзкое ограбление банка, использовав свой опыт работы в частной охранной компании. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 5 июля 2022 года в отделении банка, расположенном на юге Лондона.

Преступник, вооруженный лишь знанием внутренней кухни и старой формой, сумел обмануть бдительных сотрудников финансового учреждения и похитить крупную сумму денег.

В тот день Кисси зашел в банк с инкассаторским кейсом. На нем были шлем, медицинская маска и форменная одежда, которую он носил во время работы охранником с 2019 по 2020 год. Этот наряд, дополненный уверенной походкой и знанием протоколов, сыграл решающую роль в успехе аферы. В это же время сотрудники банка подготавливали крупную сумму наличных в размере 256 тысяч фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 26,5 миллиона рублей) к плановой инкассации. Увидев человека в форме, банковские служащие без тени сомнения передали ему несколько сумок с деньгами, приняв его за настоящего инкассатора.

Мужчина забрал первую партию денег и покинул здание. Но, когда он не вернулся за оставшейся частью суммы, у сотрудников банка начали зарождаться подозрения. Окончательно они убедились в том, что стали жертвой мошенника, лишь когда в отделении появился настоящий инкассатор. К тому моменту бывший охранник уже скрылся с добычей, которая составила 117 200 фунтов стерлингов, что примерно равно 12 миллионам рублей.

Реализовав свой план, Кисси не стал терять времени. На следующий день после ограбления он вылетел в Гану, где прожил следующие четыре года, ухаживая за своей больной матерью. Долгое время полиция не могла выйти на его след, и казалось, что преступник ушел от правосудия.

В марте 2026 года мужчина вернулся в Великобританию и, не подумав о конспирации, заказал такси на свое настоящее имя, к которому был привязан его мобильный телефон.

Правоохранительные органы, ведущие его розыск, незамедлительно отреагировали на эту информацию, вычислив его местоположение, и арестовали Кисси.

В ходе судебного разбирательства бывший охранник признал свою вину. Суд учел все обстоятельства дела, включая дерзость преступления и длительное уклонение от правосудия, и приговорил его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.