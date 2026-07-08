Российские офицеры оставили без сигнализации оружейные комнаты воинских частей

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор сотрудникам Минобороны России Юрию Захаренко и Михаилу Баранову, по вине которых охрана оружейных комнат в воинских частях оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимые трудились в управлении службы войск и безопасности военной службы. По материалам уголовного дела они неверно составили техническое задание для госконтракта по закупке комплекса средств охраны комнат хранения оружия. Они поступили в воинские части, но без GSM-блока, который обеспечивает передачу тревожных сигналов. Ущерб составил 299 миллионов рублей.

Полковник Захаренко и подполковник Баранов признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Кроме того, первый еще донатил Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен в РФ, объявлен иностранным агентом и ликвидирован), а второй — фиктивно трудоустроил тещу и получил взятку. Суд назначил офицерам восемь и десять лет в колонии строгого режима соответственно.

Их задержали в январе 2025 года и отправили под домашний арест. Также под обеспечительные меры попало имущество военных. Они отказались признать свою вину.