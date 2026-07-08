СМИ: Люди пострадали при нападении неизвестного на гимназию в Германии

Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного в гимназии города Шонгау на юге Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Bild.

Конкретные детали произошедшего пока неизвестны. В полиции не приводят подробностей, однако не исключают, что в гимназии произошла попытка совершения массового убийства. По данным Bild, у пострадавших выявили ножевые ранения.

Сигнал тревоги поступил на пульт в 12:50 по местному времени (13:50 мск). В этот момент в образовательном учреждении шли занятия. По предварительной информации, после нападения подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранителям удалось его задержать. Для поимки нападавшего пришлось задействовать полицейский вертолет.