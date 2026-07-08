В 11 районах Дагестана селевые потоки закрыли дороги

Сильные дожди в Дагестане повредили автомобильные республиканского значения в 11 районах Дагестана и в Бежтинском участке. Без транспортного сообщения остаются около 30 населенных пунктов, сообщает региональное министерство по транспорту и дорожному хозяйству.

"В результате ливневого дождя, прошедшего ночью 8 июля, на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения зафиксированы многочисленные разрушения. Так, непогода повредила дороги и мосты, в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Дахадаевском, Кайтагском, Лакском, Рутульском, Тляратинском, Хунзахском, Чародинском районах и в Бежтинском участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без транспортного сообщения остались около 30 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что три частных домовладения пострадали от вызванных ливнями селевых потоков в селе Ташкапур Левашинского района Дагестана.