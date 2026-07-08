Выдававшая себя за экстрасенса женщина осуждена за мошенничество

Красногорский суд Московской области вынес приговор 50-летней Лолите Поповой, признав ее виновной в мошенничестве в крупном размере, передает ТАСС.

Следствие установило, что женщина, не обладая никакими сверхъестественными способностями, убедила клиентку из Санкт-Петербурга в наличии у той и ее семьи «родового проклятия» и предложила снять его за плату.

В апреле–мае 2026 года мошенница проводила с потерпевшей личные встречи и телефонные переговоры, в ходе которых убеждала женщину в необходимости дорогостоящих обрядов по очистке и снятию порчи. В результате жертва перевела Поповой 885 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенницу к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Она признана виновной по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

Ранее сообщалось, что владельца бренда одежды «Born To Be» Александра Тихомирова обвинили в крупном мошенничестве с постройкой гостиничного комплекса на Бали. Как утверждалось, один из пострадавших инвесторов потерял более 500 тысяч долларов.