Россияне на лодках не поделили Енисей и устроили смертельную битву на веслах

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, подозреваемого в покушение на жизнь местных жителей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 июля 2026 года подозреваемый двигался на своем маломерном металлическом судне с подвесным мотором в акватории реки Енисей. На пути ему попалась надувная лодка, в которой сидели двое друзей. Спор о том, кто кому должен уступить проход быстро перерос в конфликт с использованием резких выражений и нецензурной лексики. В какой-то момент мужчины вступили в битву на веслах.

Судовладелец ловко сбил одного из противников, нанеся несколько ударов веслом, а после постарался переехать его лодкой, чтобы разрезать вращающимся винтом мотора. Однако потерпевший успел своевременно нырнуть, что спасло ему жизнь. Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Саратовской области пастух ударил по голове тракториста из ревности к лошади.