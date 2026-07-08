Мошенники стали использовать поддельные кнопки отписки в электронных письмах

Эксперты предупредили, что мошенники могут использовать поддельные кнопки «отписаться» в письмах, чтобы вовлечь пользователя в диалог, проверить активность адреса или получить доступ к его данным. Об этом пишут «Новые известия».

Как отметил старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло, злоумышленники пытаются использовать привычку человека как можно быстрее решать мелкие проблемы. Кнопки «отписки» работают таким же образом, как и ссылки с предложениями «подтвердить вход» или «посмотреть счет». Пользователь видит знакомое для себя действие и нажимает на кнопку, не проверяя адрес.

Гендиректор компании Phishman Алексей Горелкин добавил, что нейросети помогают мошенникам легко создавать правдоподобные письма. Фишинговые сообщения, созданные с их помощью, могут выглядеть как обычная рассылка.

Сам по себе клик по кнопке не означает взлом устройства, но мошенники могут проверить активность адрес и доверчивость человека. Более опасный сценарий — переход на поддельную страницу входа, где просят ввести пароль или одноразовый код.

Эксперты рекомендовали не нажимать кнопки внутри сомнительных писем, проверять адрес отправителя и в случае подозрений отправлять письмо в спам. Если переход на подозрительный сайт все же случился, то там нельзя вводить пароли, коды из сообщений или рабочие данные.