Стало известно о взломе хакерами двух каналов Ксении Собчак

В медиахолдинге Ostorozhno Media зафиксирована хакерская атака: злоумышленники получили несанкционированный доступ к управлению популярными Telegram-каналами «Кровавая барыня» и «Собчак». Об этом официально сообщается в канале «Осторожно, новости».

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Представители редакции предупредили аудиторию о возможной дезинформации. По их словам, все публикации, появившиеся на ресурсах с 14:00 текущего дня, не имеют отношения к реальным авторам проекта.

В обращении призвали пользователей не переходить ни по каким ссылкам, которые могут появиться там, а также быть осторожными с фейковыми сообщениями в каналах.

Владельцы ресурсов добавили, что работают над восстановлением доступа к ним.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих подростков, обвиняемых в совершении террористического акта.