При атаках дронов ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека

В Луганской Народной Республике четыре мирных жителя получили ранения из-за атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили местные власти.

Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов украинских беспилотников по ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, инциденты произошли в разных районах региона.

«В Сватове вражеские БПЛА ударили по двум велосипедистам. С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины. В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ атаковали автозаправочную станцию. Ранены двое 64-летних мужчин», – написал руководитель региона.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и микроавтобус в Рубежном. В этих случаях обошлось без пострадавших. Оперативные службы ликвидируют последствия атак, а следователи СК России фиксируют детали произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Лисичанске девять пассажиров автобуса получили травмы при атаке украинского дрона. В конце июня из-за удара беспилотника по заведению быстрого питания в Сватово пострадали четыре человека. В середине июня украинский аппарат ранил семь мирных жителей на центральном рынке этого же города.