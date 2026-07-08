В Грузии задержали россиянина по «красному циркуляру» Интерпола

Сотрудники пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали в Тбилиси гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по запросу французских правоохранительных органов.

Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления на территории Франции.

«Задержанный разыскивался на международном уровне по красному циркуляру Интерпола по запросу правоохранительных органов Франции за совершение особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранители задержали россиянина в Тбилиси в ходе проведения специальных следственных мероприятий. На данный момент в отношении задержанного гражданина РФ проводятся предэкстрадиционные процедуры, по итогам которых будет решён вопрос о его передаче французской стороне.

«Красный циркуляр» Интерпола — это самый высокий уровень международного запроса на розыск и задержание подозреваемого, направляемый страной, где лицо разыскивается за серьёзные преступления. После задержания в стране пребывания начинается длительная процедура экстрадиции, которая может занять несколько месяцев.