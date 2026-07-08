Из России выдворят иностранцев после рейдов в Подмосковье

Правоохранители проверили места жительства приезжих, а также строительные площадки и промышленные предприятия в Сергиево-Посадском округе. Граждан стран Центральной и Южной Азии привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства, на всех нарушителей наложен штраф, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного управления Татьяна Петрова.

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«Кроме того, полицейские собрали административные материалы в отношении восьми должностных лиц и работодателей по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности», — добавила она.

По словам Петровой, был также задержан уроженец ближнего зарубежья, который организовал незаконное пребывание на территории России четырёх мигрантов. В отношении него возбуждено уголовное дело.