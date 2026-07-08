В Москве арестовали сектанта, отрицавшего распад СССР

Правоохранители арестовали в Москве главу секты «Граждан СССР» (организация запрещена в России) Владимира Корякина, который на протяжении 35 лет отрицает развал Советского Союза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 80-летнего мужчину задержали по подозрению в экстремизме — ему грозит до шести лет колонии.

Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и вербует в ряды движения своих единомышленников. Как пишет Mash, в 2019 году мужчина обращался в ООН, называя себя продолжателем дела КПСС и избранным главой партии. Кроме того, он утверждал, что «уничтожил Россию со всей ее капиталистической заразой». По разным оценкам, секта «Граждан СССР» насчитывает до 10 тысяч последователей по всему миру.

25 июня Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор организатору религиозного объединения «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Суд установил, что под видом оказания психологической помощи он вовлекал в движение последователей, включая несовершеннолетних, применяя авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении адептов.