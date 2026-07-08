Генерал оценил шансы экипажа пропавшего Boeing 737

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что у экипажа пропавшего пакистанского грузового самолета практически нет шансов выжить. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Грузовой Boeing 737-400 компании K2 Airways исчез с радаров над Аравийским морем по пути из Шарджи в Карачи, примерно в 300 километрах от побережья. Перед потерей связи пилоты успели сообщить диспетчерам о проблемах с навигацией и запросили помощь, после чего лайнер начал резко терять высоту. На борту находились пятеро человек.

По мнению Липового, если самолет рухнул в воду, это исключает благополучный исход, даже если пилоты смогли совершить относительно мягкую посадку. Главным фактором здесь становится время, поскольку фюзеляж при ударе о воду неизбежно разрушается.

«Даже в случае приводнения, даже если случилось какое-то чудо и экипажу удалось посадить борт на воду, он может продержаться максимум полчаса, час. Всё. Уйдет под воду», - подчеркнул генерал-майор.

Сейчас в районе катастрофы идет поисковая операция. По мнению Липового, поисковые отряды, скорее всего, обнаружат лишь обломки - материальные свидетельства, которые помогут следствию установить точные причины крушения.