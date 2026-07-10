В Белгородской области из-за атаки ВСУ FPV-дроном на автомобиль погибла женщина

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Дмитриевка Шебекинского округа Белгородской области, женщина погибла, ее муж пострадал. Об этом сообщается в "Максе" оперштаба региона.

Женщина умерла на месте от полученных травм. Мужа погибшей на попутном транспорте доставили в Шебекинскую ЦРБ, говорится в сообщении.

Отмечается, что медики диагностировали у пострадавшего множественные осколочные ранения грудной клетки, ног, рук и головы. После оказания помощи мужчину переведут в областную клиническую больницу.