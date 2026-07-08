Мужчина избил прохожего около Алексеевского пруда в Балашихе

Мужчина в неадекватном состоянии напал на прохожего и избил его около Алексеевского пруда в подмосковной Балашихе. Об этом в среду, 8 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

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— Правоохранители обнаружили гражданина, который выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно. Находясь в состоянии сильного опьянения, мужчина спровоцировал конфликт и нанес удары кулаками в область головы одному из прохожих, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Агрессора задержали и передали полиции. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу.

Ранее силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве прохожего в подуличном переходе станции метро «Теплый стан» в апреле 2002 года. Фигурант вместе с приятелем напал на потерпевшего и избил его до смерти. Подозреваемому предъявили обвинение и заключили под стражу. В скором времени он предстанет перед судом.